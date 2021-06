Neef Oranje-speler Promes wil voor EK besluit in strafzaak

"Er is meer dan voldoende bewijs, onder meer aangedragen door twee ooggetuigen, om tot strafvervolging over te gaan. Iedere andere verdachte in deze relatief eenvoudige zaak was allang voor de rechter gebracht", vertelt Moszkowicz aan de krant.

Als het OM niet van plan is om voor het EK een beslissing te nemen, wil de jurist een 'artikel twaalf-procedure' aanspannen. Het gerechtshof gaat zich dan buigen over het verzoek om tot strafvervolging over te gaan.