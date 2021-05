Frank de Boer over selecteren Quincy Promes: "In mijn ogen speelt het niet"

Een van de meest opvallende namen in de EK-selectie van het Nederlands elftal is Quincy Promes. De van een steekpartij verdachte aanvaller heeft de afgelopen indruk gemaakt bij Spartak Moskou, vindt bondscoach Frank de Boer. Zijn strafzaak blijkt geen reden te zijn om hem niet mee te nemen.

Quincy Promes op de training van Oranje deze week - Pro Shots / Marcel van Dorst

"Nee, ik vind van niet", zegt De Boer daarover op de persconferentie. "Je bent onschuldig zolang je nog niet veroordeeld bent. Ik durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken, maar ik ga ervan uit dat hij onschuldig is. In mijn ogen speelt het niet."

Quote "Ik durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken, maar ik ga ervan uit dat hij onschuldig is" bondscoach frank de boer

"Hij speelt heel goed bij Spartak, ik denk dat hij van toegevoegde waarde kan zijn", gaat hij verder over Promes. "Dan kijk ik dus wat mijn selectie nodig heeft. Dan wil ik zo'n speler niet het EK onthouden." Inzetbaar op meerdere posities De bondscoach ziet voor Promes mogelijk ook nog een rol als vleugelverdediger. "Hij is ook een scorende speler. Dat deed hij bij Ajax en dat doet hij bij Spartak ook. In Sevilla heeft hij ook nog wingback gestaan. Omdat we in verschillende systemen kunnen spelen, is hij ook een optie voor die positie." Daley Blind Met Ajax-verdediger Daley Blind gaat het de goede kant op. Hij liep op 30 maart een enkelblessure op tegen Gibraltar en kwam sindsdien niet meer in actie. De Boer: "Hij traint alweer ruim een week op het veld en meldt zich komende vrijdag ook. Ik denk dat we ons op de tweede oefenwedstrijd moeten richten wat speelminuten betreft. Vanuit daar kan hij dan weer progressie boeken."

Quote "Normaal gesproken is Jasper Cillessen onze eerste keeper" BONDSCOACH FRANK DE BOER

Tot slot ging De Boer nog in op de vraag wie er onder de lat staan bij Oranje. "Normaal gesproken is Jasper Cillessen onze eerste keeper. Maar het zit heel dicht bij elkaar. Maarten Stekelenburg en Tim Krul hebben het ook goed gedaan." Op woensdag 2 juni speelt Oranje de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het EK. Op het trainingskamp in Portugal is Schotland dan de tegenstander. Vier dagen later oefent het Nederlands elftal in Enschede tegen Georgië. Bij dat duel zijn 7.500 toeschouwers welkom.

