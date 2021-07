OM wil voetballer Quincy Promes vervolgen voor steekpartij

Het politieonderzoek is in mei afgerond, waarna het OM in Amsterdam ernaar gekeken heeft. Dat heeft tot een voorlopige beslissing geleid, want er is nog geen definitieve aanklacht.

Gerard Spong, de advocaat van Promes, kan nog onderzoekswensen indienen. Dat kan ervoor zorgen dat er meer onderzoek nodig. In dat geval zal het OM na dat onderzoek pas met een definitieve beslissing komen.

Promes ontkent betrokkenheid

Promes (29) werd in december opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij in juli vorig jaar. Hij gaf toen een groot familiefeest in een loods van zijn bedrijf in Abcoude. Promes zou tijdens het feest ruzie hebben gekregen met zijn neef en zou hem toen meerdere malen met een mes hebben gestoken. Zijn neef raakte ernstig gewond aan zijn knie en houdt er mogelijk blijvend letsel aan over.

De Oranje-international ontkent betrokkenheid bij de steekpartij. In eerste instantie stelde zijn vorige advocaat dat hij ten tijde van de steekpartij al weg was. Later zei Spong dat er getuigen zijn die stellen dat het niet Promes was die stak.