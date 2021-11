Schade sportschool Kenamju na brand gigantisch: "Hopelijk met kerst weer open"

De schade die is ontstaan na de brand van vorige week bij sportschool Kenamju in Haarlem is groter dan gedacht. Eigenaar Elco van der Geest plaatste een video op social media waarin hij een rondleiding geeft door het pand. "Het leek een klein beetje rookontwikkeling, maar het was mega. De hele sportschool ligt op dit moment overhoop."

NH Nieuws/Kimberley Luske

Nadat de brand, die ontstond in de technische ruimte van de sportschool, was geblust, werd al vrij snel duidelijk dat de schade in die kamer groot was. "We hebben nog geluk dat de ruimte brandwerend gebouwd is", zegt Van der Geest. "Daardoor heeft het vuur zich niet verder door het gebouw kunnen verspreiden, maar de rookontwikkeling is groter geweest dan we dachten. Het heeft een enorme impact gehad." Bekijk hieronder de beelden van de sportschool. Tekst loopt door onder de video.

Eigenaar Elco van der Geest filmt de schade - NH Nieuws

Van der Geest geeft aan dat er op dit moment met man en macht wordt gewerkt om te zorgen dat de sportschool zo snel mogelijk weer open kan. "Het is een gigantische operatie. Door die enorme rookontwikkeling moeten alle plafonds eruit en moet er een nieuwe vloer in. Sommige muren worden vervangen, en de rest moet worden schoongemaakt. De gang is helemaal zwart geworden." Pop-up sportlocaties Door die schade duurt het nog wel een paar weken voor de sportschool weer open kan. "We streven ernaar om met kerst weer open te gaan, maar het is de vraag of dat lukt. Ergens in januari zijn we sowieso weer volle bak bezig. In de tussentijd geven we nu tijdelijk sportlessen op andere locaties. Het gebruik van fitnessapparatuur is op dit moment alleen niet mogelijk en de zwemlessen liggen stil. Die schuiven nu een aantal weken op."