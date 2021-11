Sportschool van judoka-familie Van der Geest getroffen door brand

In een sportschool aan de Phoenixstraat in Haarlem is vanochtend brand uitgebroken. Het gaat om Kenamju, de sportschool van judocoach Cor van der Geest. Niemand raakte gewond, wel is de schade in de technische ruimte groot. Daar brak de brand vanochtend uit.

"In die ruimte wordt de elektra aangestuurd en staan pompen, in de ruimte ernaast een wasmachine en een droger", zegt Elco van der Geest, de zoon van Cor. Omdat die technische ruimte een brandveilige omgeving is, is de schade tot de technische ruimte beperkt gebleven, zegt hij. "Het is tot die ruimte gebleven, alleen is er heel veel rookontwikkeling geweest en is de elektrokast kapot. Er is daardoor ook geen stroom en kan er niet gesport worden. Het is heel veel gedoe, vooral erg vervelend." Tekst gaat door onder de foto.

Technische ruimte waar de brand is ontstaan - Michael van der Putten/NH nieuws