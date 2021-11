Verkiezingsdebat: partijen vinden elkaar in veel onderwerpen

'Wonen' en 'participatie' bleken de belangrijkste onderwerpen voor de politiek tijdens het verkiezingsdebat gisteravond. Komende week kunnen inwoners van Langedijk en Heerhugowaard naar de stembus voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard. De twaalf partijen waar op gestemd kan worden, kruisten gisteren de degens. Maar over de meeste onderwerpen waren ze het vaak eens.

Dat analyseert mediapartner Streekstad Centraal, die het debat gisteravond uitzond.

In een besloten setting in theater Cool in Heerhugowaard werd er aan de hand van stellingen gedebatteerd tussen de partijen. Daarbij leken de onderwerpen 'wonen' en 'participatie' de deelnemers het meest aan het hart te gaan.

Bij de meeste stellingen bleek er echter wel gezamenlijke grond te vinden, en dat doet vermoeden dat de vorming van een coalitie na de verkiezingen relatief eenvoudig te vormen zal zijn.

Kijk hieronder het debat terug: