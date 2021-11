Slotdebat verkiezingen Dijk en Waard: inwoners kunnen online meedoen

Politici kruisen vanavond in theater Cool in Heerhugowaard de degens tijdens het einddebat voor de de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Volgende week mogen inwoners van Langedijk en Heerhugowaard naar de stembus. Tijdens het debat kan online meegestemd worden op de stellingen.

Het debat begint om 19.30 uur en is live te volgen via het YouTube-kanaal van Streekstad Centraal. Voor wie nog wat meer achtergrond wil hebben gemeenten Heerhugowaard en Langedijk een verkiezingsmagazine uitgebracht.

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is publiek niet welkom bij het debat. Daarom is de hulp ingeschakeld van Mentimeter, een online stemhulp waarmee inwoners actief mee kunnen doen aan het debat.

Verkiezingen

Per 1 januari 2022 gaan de gemeente Langedijk en de gemeente Heerhugowaard samen verder als de gemeente Dijk en Waard. Daarom zijn er eerder gemeenteraadsverkiezingen nodig dan in de rest van het land, waar in maart gestemd gaat worden.

Twaalf politieke partijen doen mee aan de verkiezingen. Op 22, 23 en 24 november kunnen de inwoners naar de stembus.