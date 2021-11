Meester Sjoerd rent 21 keer halve marathon voor onderzoek alvleesklierkanker

Het leek hem wel een leuke uitdaging aan het begin van dit jaar: 21 keer een halve marathon rennen in 2021. In augustus zag het ernaar uit dat Sjoerd van den Berg (41) zijn missie zou gaan halen, dus koppelde de schoolmeester er een goed doel aan vast, dat hij vandaag voltooide.

Het was niet eens een weddenschap. Sjoerd van den Berg bedacht zelf begin dit jaar dat het een goed idee zou zijn om in 2021 21 keer een halve marathon te rennen.

"Ik was al begonnen met hardlopen en toen dacht ik: ik ga gewoon eens proberen om 21 keer de 21 kilometer te rennen", zegt hij met een grote bos bloemen in zijn handen.

In het begin van zijn project vertelde hij er niemand over, maar toen het er in augustus naar uit ging zien dat hij het zou gaan halen, bracht hij naar buiten waar hij mee bezig was, en koppelde er een goed doel aan.

"Ik besloot om geld in te zamelen voor het project Support Casper dat geld inzamelt voor onderzoek naar alvleesklierkanker", vertelt Sjoerd.

Cheque

Tijdens zijn halve marathons konden mensen geld storten op zijn pagina van de organisatie Support Casper. "Vaak kreeg ik 21 euro gestort", zegt hij lachend. "Maar er kwam ook nog een bedrag van 500 euro binnen. Dat is ontzettend mooi, daar doe je het voor."

Tekst gaat door onder de foto.