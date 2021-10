Kerstmannen trekken door Noord-Holland om geld op te halen voor het goede doel

Voor de inwoners van Abbekerk is het al lang geen verrassing meer. Een aantal maanden voor Kerst rijdt er in het dorp, en in de rest van West-Friesland, een Kerstman rond op een versierde motor. Arno van Kampen zamelt al jaren geld in voor het goede doel samen met mede-initiatiefnemer Minko van Es. "Ons motto: we rijden met een lach en een traan."

"We zamelen geld in voor de kinderen in het Princes Máxima Centrum voor Kinderoncologie", vertelt Arno in De Maandagavond Show op WEEFF radio. "Dat doen we door als Kerstman rond te rijden op de motor, aandacht te trekken, en veel lachende gezichten om ons heen te krijgen. Dit om zo veel mogelijk donaties op het halen voor het centrum in Utrecht."

Arno en Minko kwamen elkaar drie jaar geleden tegen tijdens een kerstmannenrit richting het Princes Máxima Centrum in Utrecht. "Vorig jaar was er door het coronavirus heel weinig mogelijk. Dus we hebben een creatieve manier gevonden om toch een rit te organiseren. Zo is de actie Santa Máxima Nederland ontstaan", legt Arno uit.

Donaties ophalen

Hun opvallende verschijningen, maakt de tongen los bij mensen. "Tot nu toe werkt dat heel goed", vertelt Minko van Es. "Vandaar ons motto: we rijden met een lach en een traan", vult Arno zijn mede-initiatiefnemer aan. "Mensen kunnen doneren wat ze willen. Van 50 cent tot 500 euro, daarboven mag ook. Daar doen we niet moeilijk over", zegt Minko. "Wij zijn geen stichting, dus alles gaat rechtstreeks naar het goede doel."