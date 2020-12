Rondrijdende kerstman inspireert Westfries tot donaties: 'jingle on the way'

ABBEKERK - De actie 'Santa Claus is coming to town, rondrit Noord-Holland' loopt, volgens initiatiefnemer Arno van Kampen uit Abbekerk zegt: "Als een malle." Samen met Heerhugowaarder Eric en Minko uit De Rijp en Eric organiseert hij aankomende zaterdag een motorrit door de provincie om zo geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. De teller voor het ziekenhuis staat al op bijna 9.000 euro, vertelt hij bij WEEFF Radio.

"Waarschijnlijk gaat dat bedrag nog verder oplopen dus we verwachten dat we over de 10.000 euro heen gaan", licht van Kampen verder toe op radio. Het drietal en vele andere motorrijders die zaterdag meerijden, ondersteunen daarmee de landelijke Maxima's Helden Kerstrit.

Van het geld dat zij samen ophalen kan het activiteitenfonds van het ziekenhuis weer nieuwe activiteiten organiseren of nieuw speelgoed kopen voor de kinderen zodat zij even hun ziekte kunnen vergeten.

"Dit hadden we zelf niet verwacht tijdens de coronacrisis, maar de mensen zijn zo gul. Als mensen horen waarom wij het doen dan raakt dat ze. Het gaat met een lach, maar de traan is ook zeker aanwezig", vertelt van Kampen licht geëmotioneerd.

Kijk het hele interview met Arno van Kampen op WEEFF Radio hieronder terug: