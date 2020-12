Kerstmannen per motor door de provincie voor ernstig zieke kinderen

De 'Santa Claus is coming to town, rondrit Noord-Holland' is een initiatief van drie fanatieke motorrijders: Minko van Es uit De Rijp, Eric van der Laan uit Heerhugowaard en Abbekerker Arno van Kampen. Ze ondersteunen met hun actie de landelijke Maxima's Helden Kerstrit.

"Het activiteitenfonds is er om de kinderen die in het ziekenhuis liggen afleiding en steun te bieden tijdens deze moeilijke perioden", legt Minko uit. "1 op de 4 overlijdt aan kinderkanker, en voor ons is de rit dit jaar extra speciaal. Vijf maanden geleden verloor Eric zijn 14-jarige zoon Cas aan kanker. Hij is ook het gezicht van onze actie geworden." In hun promotiefilm is daar meer over te zien.

Corona

Dit jaar zou de Kerstrit voor het vierde jaar verreden worden. Vanwege corona gaat die massale toertocht niet door. Daarom heeft het drietal een alternatief bedacht: "We hebben een rondrit uitgezet in het gebied tussen Alkmaar en Hoorn", vertelt Minko verder.

"Die route heeft vier startpunten en kan in beide richtingen gereden worden, om zo de rijders te spreiden. De rijders mogen maximaal met een groep van vier optrekken. Zodoende is het corona-proof." Via hun Facebook-groep kan je je aanmelden als deelnemer.

Zaterdag 12 december start de toertocht vanaf 11.00 uur. De route is 100 kilometer en voert door allerlei dorpen. Doneren kan via 'maximaalinactie'.