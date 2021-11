Gezellige Urban trail: “Ik had geen zin, maar nu wil ik misschien wel een marathon doen”

De meeste hardlopers houden ervan om door de natuur te hollen, maar van de natuur is tijdens de Urban trail Haarlem nauwelijks sprake. Zo’n 2500 hardlopers rennen namelijk door het centrum van die stad waarbij ze ook door gebouwen rennen.

Ondanks er ook fanatiekere hardlopers bij zijn, gaat het er bij de organisatie om dat de deelnemers zoveel mogelijk lol hebben. “Dit is een hardloopevenement voor de fun”, legt Rozemarijn Heyman van Urban trail uit. Weinig afmeldingen De run vindt niet alleen plaats in Haarlem, maar is verdeeld over het jaar ook nog te beleven in andere steden in Nederland. De strengere coronamaatregelen hebben er niet voor gezorgd dat de afmeldingen binnenstroomden. “Ik geloof dat we iets van drie officiële mailtjes hebben ontvangen, maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat mensen gewoon niet komen opdagen,” zegt Heyman.

Voor de start staan de jongens Mees en Beau te wachten. Ze hebben er niet heel veel zin in om dat stuk te rennen. “Ik moest eigenlijk van mijn vader meedoen”, zegt Mees. “Ik had liever iets anders gedaan.” Het enthousiasme is bij Marjan en Marinka een stuk groter. Ook zij staan in de Grote of Sint Bavo kerk te wachten op het startschot. Het is voor mij de eerste keer”, zegt Marinka. “Marjan heeft hem wel al vaker gelopen en die was zo enthousiast, dat mee ben gaan doen.” Het toffe aan de loop is volgens Marjan dat je door gebouwen kunt lopen, waar je normaal niet inkomt. “Dat is gewoon een heel unieke ervaring, zo zie je de stad op een andere manier.” Na de eerste startgroep gaan verschillende groepen in wisselende tijdsloten starten om de deelnemers zo gespreid mogelijk over het parcours te verdelen. Er is een vijf en tien kilometer route en je rent onder andere door Patronaat, de Doopsgezinde kerk (waar een mis bezig is), het Kenaupark (toch wat groen) en winkels. Tekst gaat door onder de foto.

Bij de finish druppelen de sporters na anderhalf uur binnen, waaronder ook Marjanne. “Dit was echt heerlijk, het is heel lang geleden dat ik pijn vrij heb kunnen lopen.” Marjanne heeft in mei een operatie ondergaan. “Afgelopen januari kon ik niet meer lopen door een versleten heup en in mei ben ik geopereerd. Vandaag heb ik mijn eerste vijf kilometer onafgebroken gelopen. Echt fantastisch.” Feestje De neven Rob en Ron komen al dansend over de finishlijn. “Dit is toch fantastisch, moet je al die mensen langs de kant zien staan”, zegt Ron. Rob vervolgt glimlachend: “Haarlem is een prachtige stad, wat wil je nog meer.” Huib komt met opvallend groene sokken met erop sjoelstenen aangelopen. Hij zegt lachend: “Het is toch waanzinnig om in zo’n mooie kerk te mogen beginnen, al was ik zeker voor het zingen de kerk uit hoor.”

Mees die eigenlijk geen zin had in deze run en van zijn vader mee moest doen, staat ook uit te puffen. Hij kijkt naar zijn versleten gympen. “Het was eigenlijk best wel leuk”, zegt hij tevreden. “Alleen kreeg ik na acht kilometer last van mijn voeten. Ik heb ook echt nieuwe schoenen nodig.” Die schoenen zitten er nu waarschijnlijk wel in. De vader van Mees staat er namelijk naast: “Nou, nieuwe schoenen heb je nu zeker wel verdiend.” Met die nieuwe schoenen, ziet Mees zich de komende jaren vaker hardlopen. “Misschien ga ik wel een marathon doen, maar wel als ik twintig ben en met mijn vader. Ja, ik denk dat ik dit wel vaker ga doen.”