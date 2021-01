Hardlopen en schrijven, Sjamke doet het tegelijk: "Maar punt op de i niet mogelijk"

HAARLEM - Met twaalf marathons in de benen is Sjamke de Voogd uit Haarlem een fervent hardloopster. Maar behalve willekeurig een rondje door de duinen lopen, rent ze ook figuren en zelfs teksten. Een nieuwe hobby die tijdens de eerste coronagolf is ontstaan. "Ik krijg er hele leuke reacties op en vooral dat schrijven vind ik echt heel grappig om te doen."

Sjamke rent haar eerste figuren tijdens de eerste lockdown, in maart vorig jaar. Op een dag komt ze terug van een rondje door de duinen en ziet ze even later op sportapp Strava dat de route die ze heeft gerend wel erg veel weg heeft van een hartje. Ze besluit de route voortaan te 'finetunen', tot het steeds meer een echt hart wordt en geeft het de toepasselijke naam 'hartlopen'.

Sindsdien is ze niet meer stoppen en loopt ze routes in onder meer de vorm van een vuurpijl en een kerstboom. "Door corona had ik geen werk meer en daardoor gewoon meer tijd. Normaal zou ik nooit twee uur over hebben om een route uit te stippelen, maar nu wel. "

Schrijvend rennen

Tijdens een vakantie op Terschelling eind 2020, ziet ze het brede strand en komt ze op het idee om tijdens het hardlopen ook te gaan 'schrijven'. "Ik ben het toen helemaal uit gaan denken, want je moet natuurlijk aan elkaar schrijven. Je kan geen spatie lopen of een punt op de i zetten, want de satelliet ziet niet dat je een sprongetje maakt."