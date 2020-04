Sport Paul 'Plogging' Waye rent een marathon lang Kopje van Bloemendaal op en neer

BLOEMENDAAL - Tweeënveertig keer omhoog en tweeënveertig keer naar beneden rennen. En dan ook nog eens langs de steile kant. Haarlemmer Paul Waye deed die bijzondere prestatie woensdag op het Kopje van Bloemendaal. Een unieke en zeer knappe prestatie natuurlijk, maar hij doet het ook met een boodschap.

"Mijn benen voelen best wel goed. Alleen bij het traplopen voel ik me een beetje een oude man", aldus Paul, de dag na zijn uitzonderlijke marathon. Hij doet aan 'plogging', wat betekent dat je hardlopen combineert met afval opruimen. Hij stelt zich als doel om dat iedere training in en rond Haarlem te doen en op die manier mensen te inspireren om ook afval op te ruimen, maar vooral ook om het niet rond te laten slingeren. Foto: Paul Waye plogt op Koningsdag 2019 op de Zandvoortselaan

NH/Paul Tromp

The Dutch Mountain Marathon Hij kwam op het idee om een marathon op Het Kopje te rennen toen hij zag dat er overal ter wereld door hardlopers tijdens de coronscrisis creatieve oplossingen werden bedacht. "In Italië liep iemand een marathon op zijn balkon en in Engeland rende een hardloper in zijn tuin." En toen bedacht hij om naar Bloemendaal af te reizen, samen met zijn camera. "Ik wil mensen laten zien dat er ondanks de crisis veel positieve dingen gedaan kunnen worden. Natuurlijk wil ik het ploggen onder de aandacht brengen, maar hoop vooral mensen te gaan inspireren om te gaan hardlopen. Het is goed voor je lichaam en je mentale gesteldheid, helemaal in deze tijden."

Quote "Ik hoop mensen te inspireren om te gaan hardlopen en hun afval op te ruimen" Paul Waye, marathonloper

Een gezellige marathon De Haarlemse marathonloper heeft zich tijdens de beklimmingen en afdalingen In Bloemendaal prima vermaakt. "Ik kwam veel mensen tegen onderweg, vooral veel wielrenners. Je maakt af en toe een praatje en iedereen was verbaasd, maar ook vrolijk." Twee gemeentewerkers hebben Paul de hele dag zien rennen. Ze waren bezig met het aanleggen van een hek. Na de marathon was ook het hek af. Om de tel niet kwijt te raken, legde hij na iedere beklimming een steentje bovenop 'The Dutch Mountain'. Uiteindelijk rende Paul ruim 44 kilometer en stond hij na ruim vijf uur en dertig minuten uit te puffen tegen het hek van hockeyclub Bloemenaal. En dan had hij ook nog eens de afvalbak goed gevuld. Nieuwe baan Paul heeft zijn roots in Engeland liggen en heeft de gevolgen van de Brexit en nu ook het coronavirus zelf ervaren. Hij werkt in de ICT-sector en is hard op zoek naar een nieuwe baan. "Ik heb straks een online sollicitatie, maar mijn dochter zit nu voor de computer haar huiswerk te doen. Dus dat moeten we nog even oplossen."

Corona in Haarlem

๐Ÿ“ฐ Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

๐Ÿ“บ Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

โœ‰๏ธ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

๐Ÿ‘ฅ Word lid van de Facebookgroep Nieuws uit Haarlem en Omgeving en krijg updates in je tijdlijn