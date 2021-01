Zaanstreek-Waterland NL V De duivelse uitdaging van het ultra-hardlopen: Purmerender loopt 100 mijl in 24 uur

PURMEREND - Een halve marathon is ongeveer wat Jeroen Kuyper dagelijks loopt. Een trainingsrondje van zo'n 22 kilometer. Allemaal oefenstof voor het echte werk: in ruim een maand tijd liep hij 1000 kilometer. Maar echt de kroon op het werk was onlangs het lopen van 100 mijl in 24 uur.

Jeroen behoort tot de geselecteerde groep van ultralopers in Nederland die meer dan 50 en tot 100 mijl in één keer afleggen. Dat is dus tussen de 80 en 160,9 kilometer. Tot vorige week was zijn persoonlijk record 127 kilometer hardlopen. Gesteund door bevriende hardlopers en familie volbracht hij zijn monstertocht, die ook mentaal lastig was. "Je denkt van: als ik vier uurtjes heb gelopen dan heb ik weer een marathon. Zo houd je het klein voor jezelf en overzichtelijk. Je weet dat je het zwaar krijgt en het is een uitdaging om dan door te gaan."

Eitje Jeroen zal de laatste zijn die beweert dat het lopen van de 100 mijl een eitje was. "Bij de 100 kilometer wilde ik niet meer. Het was donker, koud en het regende. Waarom doe ik dit? Nog 61 kilometer te gaan. Dan stel je weer een nieuw doel en toen ging het wel weer." Na bijna 24 uur bereikte Jeroen de grens van 100 mijl. Vrienden en familie vormden het ontvangstcomité. "Ik voelde me niet zo slecht als ik had verwacht. Ik was wel blij en opgelucht dat het voorbij was en ik heerlijk languit op de bank kon genieten", zegt een glunderende Jeroen. Of er al een nieuwe uitdaging in het verschiet ligt? Jeroen: "Daar moet ik nog eens goed over nadenken."