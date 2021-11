Hoger beroep Hoornse verkrachter Mourad T. uitgesteld: toch psychisch onderzoek

T. hield vol dat er met zijn geestelijke vermogen niks mis is. Toch verzocht zijn raadsman vandaag om het hoger beroep te schorsen tot er psychologisch onderzoek is verricht. Dat gaat nu plaatsvinden bij het Pieter Baan Centrum.

T. vindt dat hij sinds zijn antisociale persoonlijkheidsstoornis in 2009, 'een andere, betere man is geworden', schrijft het Noordhollands Dagblad. Hij kiest toch er nu toch voor het onderzoek te doen op aanraden van zijn advocaat.

Verkrachting en aanranding

T. werd veroordeeld voor een gewelddadige verkrachting in de nacht van 31 mei op 1 juni 2019. Hij trok daarbij een 23-jarige vrouw van haar fiets en sleurde haar met een capuchon over haar hoofd de bosjes aan de Holenweg in Hoorn. Ook werd hij veroordeeld voor de aanranding van een 56-jarige vrouw in Zwaag. Voor een tweede aanrading aan de Weel in Hoorn, werd hij vrijgesproken omdat de DNA-match niet duidelijk genoeg bleek te zijn.

Omdat T. weigerde mee te werken aan psychologisch onderzoek, kon het OM geen tbs eisen. Echter oordeelde de rechter op basis van ouder onderzoek, dat hij toch tbs met dwangverpleging kreeg opgelegd. En een celstraf van 5 jaar en 9 maanden.

Hoger beroep

Die straf was lager het Openbaar Ministerie had geëist. Ook was het OM het niet eens dat T. werd vrijgesproken van de aanranding aan de Weel. Het OM ging evenals T. in hoger beroep. Nog altijd ontkent T. bij de drie delicten betrokken te zijn geweest.

Eerder werd T. al eens veroordeeld voor de verkrachting van een 16-jarig meisje. In 2018 kwam hij na 2,5 jaar gevangenisstraf vrij. Nog geen half jaar later sloeg hij opnieuw toe.

Het hoger beroep wordt op 8 maart volgend jaar verder behandeld.