Enorme middeleeuwse sluis uitgegraven onder N247: "Zo'n formaat niet eerder ontdekt"

Zonder het te weten zijn er al honderden automobilisten overheen gereden: diep onder de N247 heeft een oude sluis verstopt gezeten. Tijdens graafwerkzaamheden aan een nieuw te bouwen gemaal ten noorden van Monnickendam is de unieke houten uitwateringssluis gevonden. De sluis is volgens archeologen rond de 15e eeuw gebouwd. Er zijn maar weinig sluizen in Nederland gevonden die zo'n formaat hebben, zeggen onderzoekers.

Vooral de grootte maakt dat deze sluis zo bijzonder is, meent Jan Flamming. Hij is de archeoloog die nu het houten constructie mag onderzoeken. "We kennen wel van dit soort uitwateringssluizen, maar op deze manier en met dit formaat is wel heel bijzonder."

De eikenhouten balken waarmee de sluis is gebouwd zijn wel 35 meter lang. Dat is volgens archeoloog Jeroen Flamman uitzonderlijk. "We zijn heel nieuwsgierig naar waar dit hout vandaan komt, want in die tijd hadden we niet zoveel hout in Nederland. Dus die moeten zijn geïmporteerd."

De sluis werd gebruikt om het hoge water in het binnenland af te voeren naar de Zuiderzee. Bij eb stonden de deuren open, zodat er een natuurlijke afvloeiing was.

De aankomende weken wordt de sluis verder uitgegraven en zal er een 3D-scan gemaakt worden om de sluis verder te onderzoeken. De sluis zelf zal het nieuw te bouwen gemaal niet meer meemaken: de middeleeuwse sluis wordt voor de start van de werkzaamheden weggehaald.