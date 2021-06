Archeologische schatten uit het Markermeer krijgen minimuseum: "We zijn apetrots"

De afgelopen jaren is tijdens werkzaamheden aan de historische Markermeerdijk al veel gevonden: van vingerhoedjes tot een complete boot. Bij bezoekerscentrum de Breek in Etersheim gaan komende vrijdag de deuren open van een van de kleinste musea van Noord-Holland. Hier worden enkele topstukken tentoongesteld die tijdens de werkzaamheden langs de dijk gevonden zijn. "We zijn apetrots", laat Jetty Voermans van het museum weten. Veel van de objecten lagen in het depot in Het huis van Hilde in Castricum. Nu staan ze in het middelpunt van de belangstelling vlak bij de plek waar ze gevonden zijn.

Veel van de objecten komen uit de late middeleeuwen of uit de periode rond de Tachtigjarige Oorlog. Het museum mag dan klein zijn, maar de tentoonstelling is voorzien van de laatste technische snufjes. Zo kan er met augmented reality (interactieve ervaring) een schoen gemaakt worden van zool die gevonden is. Op de achterwand van het museum zijn vondsten gehangen. Met een getekende boor die geprojecteerd wordt op de muur kan je langs de objecten graven en zo spelenderwijs informatie krijgen.