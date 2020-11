Opgedoken Fluit van Warder schittert na 500 jaar: "Waarschijnlijk van zeeman geweest"

AMSTERDAM - De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed presenteerde vandaag een uniek instrument in het Rijksmuseum; een houten dwarsfluit uit het begin van de 16de eeuw. Het is een van de oudste fluiten ter wereld en is genoemd naar de plek waar het gevonden is: De Fluit van Warder.

In een scheepswrak in het Markermeer is de dwarsfluit in 2017 door duikers gevonden. De fluit is uit één stuk gemaakt, is bijna 70 centimeter lang en heeft zes vingergaten. Hans Huisman, hoogleraar Geoarcheologie laat met witte handschoentjes voorzichtig zien dat de fluit In redelijke goeie staat is, maar te kwetsbaar om te bespelen. Om toch te weten hoe die klinkt is er een replica gemaakt.

Kate Clark weet alles van historische fluiten vooral uit de Renaissance. Zij mag in het auditorium van het Rijksmuseum als eerste de replica bespelen en is zich bewust van het historische moment. "Een sensatie", noemt ze het fluiten want het origineel is waarschijnlijk door een zeeman gebruikt en niet iemand van een welgestelde, adellijke hofhouding.

"Volop in het gewone leven", zegt ze, "en het is zo uniek dat deze fluit met de boot begraven is en pas na 500 jaar boven water is gekomen". De dwarsfluiten uit begin 16de eeuw die overgebleven zijn, zijn veelal nooit in de buitenlucht geweest. "Deze heeft zo te zien ook wat flinke deuken opgelopen", zegt Kate.

Populair

Waarschijnlijk is de Fluit van Warder gemaakt in Duitsland of Zwitserland en door een zeeman bespeeld. In de 16de eeuw was de fluit een zeer populaire instrument en werd overal gebruikt. Bij gezellige etentjes in het veld, tijdens soldatenmarsen, in kerken en kroegen werd gezang vergezeld door de dwarsfluit.

Vanaf 18 februari is de Fluit van Warder te zien in archeologiemuseum Huis van Hilde in Castricum.