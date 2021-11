Bondscoach Louis van Gaal na val: "Mijn brein werkt, maar het ziet er niet uit"

"Lichamelijk gaat het niet goed, maar het brein werkt nog steeds", aldus bondscoach Louis van Gaal over zijn val op zijn heup. "Ik heb veel pijn. Daarom zit ik in een rolstoel. Het ziet er niet uit dat begrijp ik ook wel, maar coachen is verbaal en doe je met je brein."

Mocht Oranje dinsdag gelijkspelen tegen de Noren dan is dat voldoende voor plaatsing voor het WK. "Noorwegen komt met een positief gevoel hierheen. Ze hebben een kadootje van ons gekregen. Wij moeten niet op een gelijkspel spelen, maar voor de winst gaan", zegt Van Gaal over de wedstrijd tegen Noorwegen, dat het moet stellen zonder sterspeler Erling Haaland.

Door de valpartij zal de oefenmeester de cruciale wedstrijd tegen Noorwegen vanuit een rolstoel moeten bekijken. "Ik ben blij dat hij ons nog kan leiden. Gelukkig is het fysiek en niet mentaal. Hij is gebrand op het halen van het WK", reageert Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk op de val van de bondscoach.

Geen publiek

Door de nieuwe coronamaatregelen is er in De Kuip in Rotterdam geen publiek aanwezig. "Dat is niet best, maar de sitiuatie kunnen wij niet veranderen. Wij zullen het publiek missen", vertelt Van Dijk.

Het duel tussen Nederland en Noorwegen begint dinsdag om 20.45 uur.