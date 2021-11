Bondscoach Louis van Gaal in rolstoel voor cruciaal duel

Het AD meldt dat Louis van Gaal gisteren op zijn heup is gevallen. Hierdoor zal de bondscoach de wedstrijd tegen Noorwegen, morgen, vanuit een rolstoel volgen.

Louis van Gaal fietste gisteren na de training terug naar het hotel. Daar gleed hij bij het wegzetten van de fiets ongelukkig onderuit. Daarna is hij naar het ziekenhuis gegaan. Voor het herstel is geen operatie nodig.

De bondscoach wil per se het cruciale duel tegen Noorwegen vanaf de zijlijn volgen. Ook de ochtendtraining laat hij niet aan zich voorbijgaan. Zojuist arriveerde hij in een golfkarretje om zo de training in goede banen te leiden.