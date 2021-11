Oranje blameert zich in Montenegro en heeft WK-ticket nog niet binnen

Het is het Nederlands elftal vanavond niet gelukt om zich nu al direct te plaatsen voor het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Oranje verspeelde tegen Montenegro in de slotfase een 0-2 voorsprong. Het werd uiteindelijk 2-2. Memphis Depay was met twee goals verantwoordelijk voor beide doelpunten van Oranje. Aanstaande dinsdag kan de ploeg van bondscoach Louis van Gaal in Rotterdam tegen Noorwegen alsnog kwalificatie afdwingen.

Omdat eerder op de dag Noorwegen met 0-0 gelijk speelde tegen Letland, wist Nederland dat bij een overwinning op Montenegro kwalificatie voor het WK 2022 in Qatar een feit zou zijn. Oranje ging daarom snel op zoek naar de belangrijke openingstreffer en die kwam er na 25 minuten spelen. Hilversummer Davy Klaassen ging in het strafschopgebied makkelijk naar de grond na een lichte touché. De strafschop werd feilloos binnengeschoten door aanvoerder Memphis Depay.

Nederland kwam sterk uit de kleedkamer en beloonde zichzelf met een tweede treffer. Opnieuw was Depay het eindstation. De spits van Barcelona schoot een voorzet van Denzel Dumfries achter het standbeen binnen voor de 2-0. Het was alweer het elfde doelpunt voor Depay in deze WK-kwalificatiereeks.

Teleurstelling na laatste fluitsignaal

Na de tweede treffer leek het duel in de Montenegrijnse hoofdstad Podgorica beslist, maar Nederland werd enorm slordig en liet de thuisploeg terugkomen in de wedstrijd. Tien minuten voor tijd maakt Montenegro daarom de aansluitingstreffer. Ilija Vukotic liep weg uit de rug van de ingevallen oud-AZ'er Teun Koopmeiners en schoot raak. In het slot van de wedstrijd was de organisatie achterin bij Nederland helemaal weg. Tot overmaat van ramp kopte Nikola Vujnovic vijf minuten later ook nog de gelijkmaker binnen: 2-2.

Door het gelijkspel blijft Nederland nog wel koploper in de kwalificatiepoule. Oranje heeft twee punten meer dan zowel Turkije als Noorwegen. Nederland speelt aanstaande dinsdag in Rotterdam zonder publiek tegen de Noren. Bij een overwinning is Nederland zeker van plaatsing voor het WK in Qatar.