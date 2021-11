Soevereine Irene Schouten rijdt naar ritzege op massastart in Polen

"Ik vond de race heel leuk", zegt Schouten in gesprek met de NOS. "Er gebeurde van alles. Ik zat mee in de eerste ontsnapping, mar wist dat ik me klaar moest maken voor de sprint."

Al jaren behoort Schouten tot de wereldtop op de massastart. In Polen liet Schouten zien dat ze bijna niet van de troon kan worden gestoten. "Maar op een WK heb ik er vaak naast gezeten. Het is een spel en je kan er niet altijd controle over hebben. Ik denk dat het nu zo loopt", vertelt Schouten die nog in afwachting is of ze naar de Olympische Spelen in Tokio mag. "Dat ligt aan de bondscoach, maar ik denk dat ik goede papieren heb."

Tegenvallende Schouten

Voor Schouten leek het eerder op de dag ook een keer tegen te kunnen vallen. De schaatsster uit Hoogkarspel, die de afgelopen week in absolute topvorm verkeerde, reed op de 1.500 meter in 1.58,17 naar de achtste plek. Ze eindigde daarmee op ruim twee seconden van winnares Moho Takagi (1.56,00).

Gisteren won Schouten nog brons op de ploegenachtervolging. Later vanmiddag komt ze nog in actie op de massastart.

N'tab ondermaats

Voor N'tab vallen de puzzelstukjes dit weekend niet op zijn plek. De Amsterdammer werd net als vrijdag veertiende op de 1.000 meter. N'tab slaagde er opnieuw niet in om onder de 35 seconden te komen en moest met 35,11 ruim vier tienden onderdoen voor Tatsuya Shinhama (34,69).

In totaal worden er voor de Winterspelen vier wereldbekerwedstrijden verreden. Hierbij zijn startplaatsen te verdienen voor de Olympische Spelen van begin volgend jaar in Peking.