IJskoningin Irene Schouten maakt gouden weekend op NK afstanden compleet

In de sprint versloeg Schouten Marijke Groenewoud, die eerder dit jaar bij de WK de titel pakte. Toen trok ze de sprint aan voor Schouten en bleef 'per ongeluk' vooruit. Met de overwinning sleepte Schouten voor de achtste keer in haar carrière de nationale titel op de massastart in de wacht.

Eerder op de dag verzekerde Schouten zich van de titel op de 5.000 meter. Gisteren was ze al de beste op de 3.000 meter. In beide gevallen deed ze dat in een baanrecord op het ijs van Thialf.