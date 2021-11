In Alkmaar blijft café uit protest tot 0.00 uur open: "Anders gaan we naar de klote"

De horeca in de binnenstad van Alkmaar is vanavond langer opengebleven dan de verplichte sluitingstijd van 20.00 uur, uit protest tegen de nieuwe coronamaatregelen. Als gezamenlijk statement lieten de ondernemers vanaf 20.00 uur geen nieuwe gasten meer binnen, maar lieten hun klanten die al binnen waren zitten.

De nieuwe sluitingstijd werd gisteren aangekondigd op de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Om het aantal contactmomenten en daardoor het aantal besmettingen omlaag te krijgen, moeten essentiële winkels en horeca vanaf vanavond om 20.00 uur dicht zijn. De maatregel geldt voor drie weken.

Wat kroegbaas Sil Vendel betreft is dat onacceptabel. In zijn ogen hebben hij en zijn collega's in de horeca maar twee keuzes: of tegen de regels ingaan of drie weken de zaak sluiten. "Als we geen actie ondernemen gaan we naar de klote. Het potje is op. De reserves zijn een beetje op. Bij iedereen."

Dus zette hij naar eigen zeggen een 'wanhoopsactie' op met de andere ondernemers uit de binnenstad: vanavond, op de eerste avond van de nieuwe maatregelen, bleven de horecagelegenheden na 20.00 uur open. Nieuwe gasten kwamen er alleen niet meer in, maar mensen die al binnen waren mochten blijven zitten.

Controle

Een groot deel van de ondernemers besloot uiteindelijk om met de actie te stoppen toen de politie en boa's over de vloer kwamen. Maar zelf blijft hij met zijn café ’t Hartje op het Waagplein tot 0.00 uur open, zegt de ondernemer. "De boa's en de politie zijn hier ook langs geweest en ik verwacht ook dat we een douw hiervan gaan krijgen." Of dat een waarschuwing of een boete betekent, weet hij nog niet. De gemeente Alkmaar kon hier ook nog niet op reageren.

"We handhaven volgens de lijn die we de gehele coronaperiode volgen. We gaan eerst het gesprek aan en pas daarna nemen we indien nodig maatregelen. Bij excessen zullen we direct ingrijpen", zegt een woordvoerder.