Telstar-trainer Jonker: "Tegen De Graafschap wil je juist met publiek spelen"

Telstar speelt morgenmiddag in Doetinchem tegen De Graafschap. De ploeg van Andries Jonker verloor de afgelopen twee duels van Jong Ajax (3-0) en Excelsior (2-5). Telstar is dus op zoek naar een goede prestatie en het liefst een goed resultaat. "We gaan het De Graafschap zoals altijd zo moeilijk mogelijk maken", aldus Jonker tegen NH Sport.

Telstar oefende in de voorbereiding tegen De Graafschap - Orange Pictures

In de duels tegen Jong Ajax en Excelsior zag de defensie van de Witte Leeuwen er met enige regelmaat niet goed uit. "Het is te makkelijk om te zeggen dat alleen de verdedigers het fout doen. Verdedigen doe je met het hele team, want vaak verliezen we de bal in de aanval. We hebben veel doelpunten moeten incasseren door persoonlijke fouten en verkeerde beslissingen. Als we de bal kwijtraken, klopt er weinig van. Dat moet dus tegen De Graafschap echt beter", aldus Jonker.

"Natuurlijk mist De Graafschap die 12.000 man op de tribune" Telstar-trainer Andries Jonker

"We hebben nu dan wel twee keer verloren op rij, maar daarvoor hadden we nog een hele goede serie en was het gevoel erg goed. We staan maar drie punten achter de nummer negen in de stand. Er is dus geen reden tot paniek en we zullen ook niet snel de polonaise lopen", vervolgt Jonker. "Bovendien doen we het tegen hoger geklasseerde tegenstanders vaak goed. We spelen natuurlijk elke wedstrijd om te winnen en we gaan ook weer proberen de aanval te zoeken. We gaan het De Graafschap zoals altijd zo moeilijk mogelijk maken."

Geen publiek Vanwege de nieuwe coronamaatregelen zal er morgen geen publiek aanwezig zijn in stadion De Vijverberg. "Voor De Graafschap is het zowel sportief als financieel een nadeel dat er geen publiek is. Dat zijn toch 12.000 mensen die geen bier drinken. Maar dit zijn juist wel de wedstrijden waar mijn spelers het voor doen. Je wil juist graag spelen voor zoveel publiek, want daar worden mijn spelers ook beter van. Helaas zijn er morgen geen toeschouwers", aldus Jonker. Twijfelgeval In Doetinchem kan Jonker nog geen beroep doen op doelman Ronald Koeman Jr. en Anwar Bensabouh. Tom Overtoom is nog een twijfelgeval en morgenochtend wordt bekeken of de middenvelder kan starten. De aftrap in Doetinchem is morgenmiddag om 14.30 uur. Reacties na De Graafschap - Telstar verschijnen op al onze kanalen. In NH Sport op NH Radio blikken we morgenavond vanaf 18.00 uur terug op de wedstrijd.