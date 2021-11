Terugkijken: eerste verkiezingsdebat Purmerend

Gisteravond was er in de Taborkerk het eerste verkiezingsdebat van de gemeente Purmerend, verzorgd door mediapartner RTV Purmerend. Één januari gaat de Beemster met Purmerend fuseren en daarom zijn er van 22 tot en met 24 november verkiezingen. De eerste debatten gingen over de parkeerproblemen en het scheiden van afval.