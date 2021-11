Amsterdam NL V Nog snel een feestje voordat om 20.00 uur de deuren sluiten: "We gaan de komende drie weken dicht"

In club NYX aan de Reguliersdwarsstraat in Amsterdam wordt vanmiddag nog snel een feestje gevierd. Het stond eigenlijk gepland voor vanavond, maar vanwege het ingaan van de gedeeltelijke lockdown zette de dj om 12.00 uur het eerste plaatje al op. Als de deuren vroeg op de avond sluiten, blijven ze ook dicht de komende drie weken. Eigenaar Rob de Jong: "Ik ben een beetje lamgeslagen."

Vanaf vandaag zit heel Nederland drie weken lang in een gedeeltelijke lockdown. Dat betekent dat onder meer de horeca om 20.00 uur dicht moet zijn. Clubeigenaar Rob de Jong vindt het absurd. "Nog geen drie procent van de besmettingen komt uit de horeca. Superslim van de overheid om iedereen nu weer naar huis te sturen. Waar volgens mij meer dan zestig procent van de besmettingen onstaan. Alle thuisfeestjes beginnen weer. Je lost hier het probleem niet mee op, want het probleem kwam niet vanuit de clubs. Uberhaupt niet vanuit de horeca." Het feestje overdag in club NYX is ook meteen de laatste voorlopig. "We gaan drie weken dicht." Tekst gaat verder onder de foto:

Suzanne van Broekhuizen - wijnhandel B.J. de Logie

Als de horeca klappen krijgt, voelt Suzanne van Broekhuizen ze ook. Ze is mede-eigenaar van wijnhandel B.J. de Logie, al sinds 1848 een Amsterdams familiebedrijf. Suzanne levert wijn aan zo'n 150 restaurants in de stad, en heeft daarnaast nog haar winkeltje in de Beethovenstraat. Doordat de leveringen aan restaurants af en toe bijna stil hebben gelegen, heeft Suzanne extra hard moeten aanpoten in de winkel. En dan komt er nu weer een gedeeltelijke lockdown aan, vlak voor de drukste periode van het jaar. "De restaurants moeten weer half dicht, terwijl ze het net weer op orde hebben. Maar de winkel blijft doorlopen. Ik heb nog nooit zo hard gewerkt als de afgelopen twintig maanden, en eigenlijk voor relatief heel weinig opbrengst. Ik ben gewoon moe."

Plezier in het werk is weg Suzanne weet dat zij nog geluk heeft met haar winkeltje. Maar het plezier in haar werk is al een poosje weg, en ze ziet als een berg op tegen wat nog komen gaat. "We weten niet of het bij die drie weken blijft. Vorige keer was het ook steeds verlenging na verlenging. De drukste maanden van het jaar komen er nog aan. Ik weet het gewoon even niet meer. Nu heb ik een baalweekend, maar maandag gaan we er gewoon weer tegenaan. We hebben 173 jaar overleefd, dus je zal denken dat het nu ook moet lukken. Dus ik maak me niet eens heel veel zorgen, maar... het is gewoon even niet zo leuk."

Ook de eigenaar van club NYX vindt even niet zo leuk meer. "We waren natuurlijk al vijfhonderd dagen dicht voordat we weer open konden. We hebben geloof ik bijna een half miljoen euro verlies gemaakt. En dan komt dit er weer bovenop. Je wordt een beetje lamgeslagen."