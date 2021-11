'Kabinet eens over korte lockdown: horeca om 19.00 uur dicht'

Ook zou er een advies komen om thuis maximaal vier bezoekers uit te nodigen, aldus de NOS. De nieuwe maatregelen zouden zaterdag om 19.00 uur in moeten gaan.

Met een gedeeltelijke lockdown van drie weken gaat het demissionaire kabinet verder dan de twee weken die het Outbreak Management Team had geadviseerd. Op andere punten lijkt het kabinet minder verder te gaan, want bioscopen en theaters blijven tegen dat advies in waarschijnlijk open. Er zou nog worden nagedacht over de horeca in bioscopen en theaters.

Sportwedstrijden zouden in die periode alleen zonder publiek door mogen gaan. Het coronatoegangsbewijs wordt uitgebreid naar dierentuinen en pretparken. Het kabinet zou nog geen knoop hebben doorgehakt over de 2G-maatregel, waarbij ongevaccineerden straks geen qr-code meer kunnen krijgen.