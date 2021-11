Bondscoach Louis van Gaal baalt enorm van maatregelen: "Het is niet logisch nadenken"

Ook voor bondscoach Louis van Gaal en Ajacied Davy Klaassen is het gigantisch balen dat er vanaf morgenavond geen supporters meer welkom zijn in Nederlandse voetbalstadions. De beslissende wedstrijd in de WK-kwalificatie tegen Noorwegen wordt daarom dinsdag in een leeg stadion gespeeld. "Het is niet logisch nadenken", zegt Van Gaal over de maatregelen.

Louis van Gaal op de persconferentie in Montenegro - Pro Shots / Marcel van Dorst

"De KNVB heeft een statement afgegeven waar ik het volledig mee eens ben", reageert de bondscoach bij de NOS. "Doodzonde. Ik vind ook dat het Nederlands elftal het volk verbindt. De KNVB heeft alles gedaan om corona te bestrijden. Het RIVM heeft dat gecontroleerd en er is niets gebeurd in de laatste wedstrijden. Dat wordt door het RIVM bevestigd. Dus het klopt niet. Het is niet logisch nadenken."

Van Gaal ziet wel de ernst van de situatie in. "Maar natuurlijk: corona is veel belangrijker dan voetbal. Voetbal is de belangrijkste bijzaak, corona is een hoofdzaak. Het is niet zo dat we onze ogen sluiten, maar het klopt niet." Invloed op het resultaat Tegen concurrent Noorwegen speelt Oranje dinsdag in Rotterdam zonder de steun van ruim 50.000 toeschouwers. "Natuurlijk kan het invloed hebben. Een uitverkocht stadion geeft een boost aan de spelers. Dat ontbreekt nu. De spelers zijn wel gewend om zonder publiek te spelen, dus ik denk niet dat het heel veel invloed zal hebben", zegt de geboren Amsterdammer.

Ook Oranje- en Ajax-speler Davy Klaassen noemt het in gesprek met de NOS 'heel vervelend' dat er geen supporters aanwezig zullen zijn in De Kuip. "Op een gegeven moment was je eraan gewend, maar nu ben je weer gewend om met publiek spelen. Zeker in zo'n wedstrijd tegen Noorwegen, die natuurlijk heel belangrijk wordt, is het heel zuur. Het is een wedstrijd waar het publiek een extra push kan zijn. Heel zonde." Morgenavond speelt het Nederlands elftal eerst nog de voorlaatste WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Montenegro. Na acht duels staat Oranje bovenaan in de poule met een voorsprong van twee punten op Noorwegen.