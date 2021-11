De Aftrap: Hovenkamp én Snoeks geloven in kwalificatie Oranje voor WK Qatar

Het Nederlands elftal gaat zich plaatsen voor het WK van volgend najaar in Qatar. Oud-international Hugo Hovenkamp is er heilig van overtuigd dat dit zonder problemen lukt. Frank Snoeks is iets voorzichtiger: "Voetbal is onvoorspelbaar", zegt de NOS-commentator vanavond om 18.15 uur in De Aftrap.