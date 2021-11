Louis van Gaal: "Ik ga ervan uit dat wij ons kwalificeren voor het WK"

Het Nederlands elftal kan zich deze week plaatsen voor het WK in Qatar. "Het is niet zomaar even gebeurd, maar ik ga ervan uit dat wij ons kwalificeren", vertelde bondscoach Louis van Gaal vanmiddag op de persconferentie.

Bondscoach Louis van Gaal - Pro Shots / Erik Pasman

Oranje gaat zaterdag op bezoek bij Montenegro en volgende week dinsdag is in de Rotterdamse Kuip Noorwegen te gast. "Montenegro heeft individuele kwaliteiten, maar als team zijn ze minder dan het Nederlands elftal", vertelt Van Gaal over de tegenstander van zaterdag. Concurrent Noorwegen speelt zaterdag tegen Letland. Mochten de Noren punten laten liggen dan zou het Nederlands elftal zich dit weekend al kunnen kwalificeren voor het WK. Zo niet dan valt de beslissing dinsdag. Het WK in Qatar wordt gehouden van 21 november tot 18 december 2022.

Quote "Malen kwam vandaag binnen en zei dat hij klaar was om aan de rechterkant te spelen" bondscoach louis van gaal

Doordat Bussumer Joël Drommel zich ziek heeft afgemeld, werd Jasper Cillessen op het laatste moment opgeroepen. De oud-Ajacied werd door toenmalige bondscoach Frank de Boer vanwege een coronabesmetting niet opgeroepen voor het EK van afgelopen zomer. Nu zit Cillessen weer voor het eerst sinds maanden bij de selectie."Ik denk dat hij boven Drommel zit in de rangorde, maar Cillessen was geblesseerd. Hij kan een rol spelen bij het WK en is nu de derde keeper", vertelt Van Gaal. Opmerkelijke selectie Devyne Rensch Door het wegvallen van Ajacied Jurriën Timber werd ploeggenoot Devyne Rensch opgeroepen. Bij de Amsterdammers speelt hij zelden en dat maakt zijn selectie opmerkelijk. Eigenlijk selecteert Van Gaal alleen spelers die bij hun club aan geregeld spelen. "De filosofie van Van Gaal past niet meer in deze tijd. De tendens van tegenwoordig is dat er veel meer gerouleerd wordt. Veltman en Karsdorp zijn op dit moment geen opties. Mijn voorkeur gaat nu uit naar Rensch", is de verklaring van Van Gaal.

Een kleine maand geleden maakte Rensch zijn debuut tegen Turkije - Pro Shots / Stanley Gontha

Rechterspits Met het uitvallen van Steven Berghuis zit het Nederlands elftal krap in rechtsbuitens."Daar moeten wij een oplossing voor zoeken. Ik vraag steeds aan Malen, Lang, Danjuma en Bergwijn of ze ook aan de rechterkant kunnen spelen. Malen kwam vandaag binnen en zei dat hij klaar was om aan de rechterkant te spelen."

Montenegro - Nederlands begint zaterdag om 20.45 uur in Podgorica.

