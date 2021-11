Wandelaar vindt uiterst zeldzame paddenstoel in Castricum: 'Dacht dat het een grap was'

Een oplettende wandelaar deed deze week in Castricum een wel heel bijzondere ontdekking: hij vond de bijna uitgestorven bisschopsmuts. Deze paddenstoel leek 29 jaar lang niet meer in Nederland voor te komen, tot er vier jaar geleden weer eentje gespot werd. In het Castricumse bos staat er nu niet één, maar zelfs twee.

De wandelaar fotografeerde de paddenstoel en deelde dat via sociale media. Dit is hoe boswachter Luc Knijnenberg achter de 'uiterst bijzondere' ontdekking kwam. "In eerste instantie dacht ik: bisschopsmuts, dat is een grapje", vertelt hij aan verslaggever Stephan Roest. Maar toen hij een kijkje nam, bleek het toch echt zo te zijn.

Een aantal jaren geleden was de kans op een bisschopsmuts in het Castricumse bos nog veel kleiner, aldus Knijnenberg. Dit komt doordat de paddenstoel dood hout nodig heeft om van te leven en het bos toen nog 'netjes werd gehouden' en al het dode hout werd opgeruimd. Dat gebeurt nu niet meer. "Dood hout leeft", vertelt de boswachter. "Dit is waar we het voor doen."

Niet één, maar twee

De bisschopsmuts komt aan haar naam doordat de paddenstoelen geelbruine tot roodbruine hoeden hebben. Verse bisschopsmutsen hebben twee of drie lobben met een 'zadel' ertussen. Hierdoor lijken ze met een beetje fantasie op de muts van een bisschop. De paddenstoel groeit in Europa in het najaar en doet het goed in bergachtige gebieden. In het Europese laagland is de soort zeldzaam.

Terwijl verslaggever Stephan Roest van het programma Natuurlijk Noord-Holland met Knijnenberg sprak over de ontdekte bisschopsmuts, vond boswachter Cindy Schipper een tweede exemplaar. Bekijk hieronder hoe dat ging: