Zeldzame paddenstoel gespot in bos bij Hilversum: "Een van de mooiste Hollandse zwammen"

"Het is een zeldzaam ding: ik had 'm nog nooit gezien", vertelt Knijnsberg aan NH Nieuws. De kammetjesstekelzwam groeit alleen op dood hout, 'en bijna altijd op beuken', legt de boswachter uit. "Hij leeft van het hout, en is bezig om het te verteren."

Knijnsberg is blij dat hij de zwam een keer heeft gezien, maar was er liever iets eerder bij geweest. "Hij is eigenlijk al iets te oud. Normaal staan de kammetjes recht omhoog, maar nu hangen ze al een beetje." Toch weet hij vrijwel zeker dat hij volgend jaar een nieuwe kans krijgt om de zwam in vol ornaat te bewonderen. "Omdat de sporen al in het hout zitten, komt 'ie volgend jaar zeker weer terug", aldus Knijnsberg.

Voorwaarde is dus wel dat de dode boom blijft staan waar 'ie staat. "Het leuke van deze zwam is dat 'ie ooit zeer zeldzaam was, maar nu iets algemener voorkomt", vertelt de boswachter. Dat heeft te maken met het beleid van natuurbeheerders om dode bomen vaker te laten staan.

Betovert door de pracht van de zwam? De grootste kans om in deze tijd van het jaar zelf een te spotten, heb je in Gelderland. "Daar staan veel meer oude beuken in bossen dan in Noord-Holland." Het broertje van de kammetjesstekelzwam - de pruikzwam (zie foto hieronder) - is minder zeldzaam in onze provincie. "Die komt veel voor in het Heilooërbos", besluit Knijnsberg.