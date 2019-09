Genieten van de herfst: prachtige paddenstoelen in Castricum

CASTRICUM - Het is al dagenlang zeiknat en dus komen we langzaam maar zeker in herfstsferen. Wie ervan houdt om de natuur in te gaan, kan dezer dagen z'n geluk niet op. Dat geldt zeker voor de Castricumse Karin Cijsouw die een schitterend herfsttafereeltje spotte tijdens een boswandeling.

Cijsouw liep in het bos in de buurt van camping Bakkum toen zij stuitte op een aantal prachtige paddenstoelen. Ze twijfelde geen moment en legde de roodwitte zwammen vast.

Natte druppels in je nek

De foto's kunnen op Facebook op veel enthousiaste reacties rekenen. Zo schrijft iemand: "De herfst is heel mooi. Kleuren die veranderen paddenstoelen. Met je voeten door de bladeren lopen. Na regen even een tak laten wiebelen zodat degene die achter je loopt de natte druppels in de nek krijgt🤔😂"

Een ander vindt de paddenstoelen zo mooi dat ze ze het liefst zou opeten, zo wordt er met een knipoog gesteld. Dat zou niet zo verstandig zijn, reageert Cijsouw daarop: "Buikpijn gegarandeerd."