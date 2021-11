Natuurlijk Noord-Holland: de duinen staan vol met paddenstoelen!

Als je nu de natuur in gaat, struikel je deze dagen over de paddenstoelen. Het is vochtig geweest en de bodem is nog warm genoeg om de zwammen te activeren die paddenstoelen voortbrengen. "Een paddenstoel is het geslachtelijke voorplantingsorgaan van een zwam", zegt boswachter Cindy Schipper van PWN. Hoe dan ook: het Noord-Hollands Duinreservaat is een walhalla voor paddenstoelen. We vinden de grote parasolzwam, de gewone zwavelhoed, de sombere honingzwam en als klap op de vuurpijl: de bisschopsmuts!

"Wat wij als paddenstoel zien is eigenlijk het topje van een ijsberg", legt Cindy uit. "Het grootste deel van de zwam leeft onder de grond of in een boom." Bij een omgevallen boomstam waar de schors van is losgekomen, zien we zwarte draden over de stam lopen. "Dit is het mycelium, de eigenlijke zwam of schimmel. Die kan heel groot zijn. Wij zien dat niet. Alleen als daaruit een paddenstoel verschijnt, hebben we het in de gaten."

Bij de paddenstoel van een sombere honingzwam staan we even stil. "Deze zwam staat bekend als het allergrootste levende organisme op de wereld. Niet de olifant of de blauwe vinvis. Zelfs niet de woudreuzen uit de jungle of de mammoetbomen in Noord-Amerika, maar deze paddenstoel is de aller, allergrootste! In Noord-Amerika is een exemplaar gevonden van de sombere honingzwam met een mycelium van ruim 9,5 vierkante kilometer groot. Het zou ruim 2500 jaar oud zijn." Welkom in de wondere wereld van zwammen, schimmels en paddenstoelen.

Luguber

Even verderop staan we stil bij een klein klontje waaruit een oranje steeltje groeit van enkele centimeters. "Dit is een rupsendoder." Als we nog eens goed kijken zien we dat het klontje waaruit de paddenstoel groeit het omgekrulde lijfje is van een grote behaarde rups. "Toen deze rups in de grond kroop om te gaan verpoppen activeerde het de sporen van een zwam." Sporen zijn de 'zaadjes' van zwammen en schimmels. "Heel langzaam groeide de zwam in het lichaam van de rups die daardoor is doodgegaan. De zwam eet de rups als het ware van binnenuit op en als de tijd daar is, verschijnt de paddenstoel uit de rups waarna die weer zijn sporen afgeeft aan de lucht.