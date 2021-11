Chef-kok plukt illegaal 2 kilo paddenstoelen uit de duinen voor gebruik in zijn gerechten

Een chef-kok uit Den Helder is gisteren in de Schoorlse Duinen door een boswachter van Staatsbosbeheer betrapt op het illegaal plukken van paddenstoelen. Hij had ruim twee kilo geplukt en wilde die gebruiken in zijn gerechten. De man wordt vervolgd voor stroperij. "Hij dacht dat het gewoon mocht en was zich van geen kwaad bewust", zegt milieu-agent Emiel Nota.

De kok had ruim 2,1 kilo aan paddenstoelen geplukt, waarvan de normale aankoopwaarde enkele honderden euro's is. Het ging hierbij om eekhoorntjesbrood. "Deze paddenstoelensoort is niet beschermd, daarom wordt hij alleen verdacht van stroperij", legt agent Emiel Nota uit. "Andere soorten zijn wel in de natuurbeschermingswet opgenomen. Het neemt alleen niet weg dat je ze nog steeds niet mag plukken."

Paddenstoelen worden door kleine dieren als voedselbron gebruikt. Als in een gebied grote hoeveelheden worden gestroopt, raakt het ecosysteem ontregeld. Nota: "Mensen denken vaak dat het wel mag, we zien dat bijvoorbeeld ook bij walnotenbomen. En je mag er heus wel een paar plukken voor thuis, maar in dit geval was een heel veld paddenstoelen verdwenen."

Teruggelegd

De boswachter heeft de geplukte paddenstoelen teruggelegd op de plek waar ze waren geplukt, zodat de dieren ze weer kunnen vinden en opeten. "Of deze man het vaker deed of niet, weten we niet. Dit is in ieder geval gedaan zodat hij het geen tweede keer meer doet."

De rechter beslist welke straf de kok krijgt. Op stroperij staat één maand celstraf en/of een geldboete van maximaal 4.300 euro. Als de man het nogmaals doet, staat hem een gevangenisstraf van twee maanden te wachten of zo'n zelfde geldboete.