Bijzondere tandheelkundige zorg blijft voorlopig mogelijk in Noordwest

Patiënten die bijzondere tandheelkundige zorg nodig hebben, kunnen in 2022 toch worden geholpen in het ziekenhuis van Alkmaar. Wel wordt nog steeds gezocht naar een manier om het overgrote deel van die zorg uiteindelijk buiten het ziekenhuis te laten plaatsvinden. Dat meldt Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) vandaag aan NH Nieuws.

Te vroeg besloten

Het uitgangspunt van het ziekenhuis om het merendeel van de tandheelkundige zorg buiten de muren van het Noordwest te gaan organiseren, is volgens Jonkman 'voor de hand liggend en legitiem'. "Tegelijkertijd kwam het voorgenomen besluit dit jaar te snel tot stand. Daarom adviseer ik Noordwest om de komende maanden te gebruiken om te onderzoeken hoe de bijzondere tandheelkunde duurzaam en met behoud van kwaliteit georganiseerd kan worden", aldus Jonkman.

Noordwestbestuurder Floor Haak-van der Lely reageert positief op dat advies: "Noordwest beseft dat het proces te snel is gelopen en kan zich goed vinden in het advies van Jonkman en volgt deze dan ook op." Dit betekent dat patiënten ook het komend jaar binnen Noordwest terechtkunnen voor hun tandheelkundige zorg.

Groeiende vraag naar acute zorg

De reden dat het ziekenhuis de bijzondere tandheelkunde niet meer binnen het ziekenhuis wil aanbieden, is omdat 'de druk op de kritische capaciteit van Noordwest toeneemt' doordat er meer vraag is naar acute zorg. Noordwest start na het advies van Jonkman een onderzoek naar de beste oplossing voor patiënten bijzondere tandheelkunde. "En welke oplossing hier ook uitkomt, Noordwest zal altijd openblijven voor patiënten die multidisciplinaire en complexe zorg nodig hebben", belooft Noordwestbestuurder Haak-van der Lely.

Tandarts gehandicaptenzorg Aniek Eijsink is namens de tandartsen tevreden met de uitkomst: "Het belangrijkste is dat er geen patiënt buiten de boot valt totdat er een definitieve oplossing is. We maken nu samen een nieuwe start met als doel een duurzame toekomst voor de bijzondere tandheelkunde in onze regio."