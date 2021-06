Grote zorgen om afstoten ziekenhuistandarts: 'Waar moeten we heen?'

Er is grote onrust ontstaan onder patiënten van de polikliniek bijzondere tandheelkunde van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar. Mensen die grote angst hebben om naar de tandarts te gaan, kunnen hier terecht en worden op maat geholpen. Maar het gaat ook om mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of autisme, mensen met een extreme kokhalsreflex of kaakgewrichtsproblemen, die niet naar een normale tandarts kunnen. Morgen praten de tandartsen en de ziekenhuisdirectie over de toekomst.

NH Nieuws

Het voornemen van Noordwest is om eind dit jaar te stoppen met de polikliniek. Reden om de stekker eruit te trekken, is dat het ziekenhuis zich meer op acute zorg wil richten. Tandartszorg is planbaar, en kan ook ergens anders aangeboden worden. Nannie Kruissel uit Kwadijk is zich rot geschrokken toen ze het nieuws hoorde. Haar verstandelijk beperkte en autistische zoon Tijn (25), een van de bijna tweeduizend patiënten in Alkmaar, gaat er eindelijk zonder problemen heen. Tekst gaat verder onder video

Zorgen om verdwijnen ziekenhuis-tandarts Alkmaar - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Met een petitie hoopt Nannie de ziekenhuisdirectie op andere gedachten te brengen. Inmiddels zijn er bijna 2.500 steunbetuigingen verzameld. Nannie krijgt het te kwaad als ze denkt aan een toekomst voor haar zoon zonder de zorg in Alkmaar. "Het gaat nu goed met zijn gebit. Ik weet niet waar ik naar toe moet", zegt ze geëmotioneerd.

Quote "Verschrikkelijk. Ik had eindelijk een verwijsbrief voor de Alkmaarse polikliniek" Jessica (19)

Ook bijna-patiënt Jessica Zomerdijk is ontdaan door het bericht dat ze mogelijk niet bij de Alkmaarse ziekenhuistandartsen terecht kan. De 19-jarige is licht verstandelijk beperkt en heeft een autismespectrumstoornis. "Ik heb meer uitleg en de juiste begeleiding nodig. De normale tandarts heeft daar geen tijd voor", vertelt ze aan NH Nieuws.

Jessica (19) had eindelijk een verwijsbrief voor ziekenhuis-tandarts NWZ - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Reactie tandartsen en Noordwest De tandartsen van de polikliniek bijzondere tandheelkunde hebben komende maandag een gesprek met de directie van het ziekenhuis. Zij hebben van de directie het verzoek gekregen om niet met de media te spreken. “We willen niet in onze eigen vingers snijden en daarom wachten we nog even met een interview”, aldus Aniek Eijsink die het woord voert namens de polikliniek. Ook de directie van Noordwest wil het - voorgenomen - besluit niet verder toelichten tegen NH Nieuws.