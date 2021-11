Mountainbiker (32) naar rechter na ongeluk op onbewaakte spoorwegovergang Hilversum

Op 2 december 2020 werd een 32-jarige man op zijn mountainbike aangereden door een trein op de onbewaakte spoorwegovergang aan de Maartensdijkseweg in Hilversum. Hij ontsnapte aan de dood, maar een lang revalidatietraject volgde. Nu stapt hij naar de rechter met maar één vraag: Is beheerder Prorail of grondeigenaar Goois Natuurreservaat verantwoordelijk voor het ongeluk.

Achteraf bleek het te gaan om het monument voor Dascha Graafsma . Zij overleed in 2015 door een aanrijding met een trein op dezelfde overgang. Een lot wat de man, die niet met zijn naam in de media genoemd wil worden, enkele seconden later ook bijna zou overkomen.

De onbewaakte spoorwegovergang op de Maartensdijkseweg heeft geen geluidssignalen of knipperlichten. Ook ProRail en het Goois Natuurreservaat zijn zich al langere tijd bewust van de gevaarlijke situatie rondom de locatie. Behalve de dood van Dascha in 2015 vond er ook een dodelijk ongeval plaats in 2018. Drie maanden voor de casus in deze rechtzaak vloog er nog een traumahelikopter uit voor een aanrijding met een trein op de plek. En ook zijn er vele 'bijna-ongelukken' geregistreerd.

Ondanks het feit dat er al vele jaren diverse programma's lopen om de gevaarlijke onbewaakte spoorwegovergangen af te sluiten of aan te passen, werd er op de overgang op de Maartensdijkseweg geen enkele veiligheidsmaatregel getroffen. Onlangs presenteerde de gemeente Hilversum het langverwachte plan om de onbewaakte overgang te ondertunnelen.

Prorail verbaasd

Prorail laat in een reactie weten verbaasd te zijn over het verzoekschrift en zal zich er inhoudelijk verder in verdiepen: "Overwegen moeten voldoen aan een aantal wettelijke eisen die in de verkeerswet staan. Denk bijvoorbeeld aan waarschuwingsborden, een schrikhek en een andreaskruis. We zorgen er daarnaast voor dat de zichtlijnen op orde zijn zodat verkeersdeelnemers goed kunnen uitkijken of er een trein aan komt. We willen graag dat verkeersdeelnemers zo veilig mogelijk gebruik kunnen maken van de overweg", aldus de woordvoerder.

De advocaat van het Goois Natuurreservaat wil zich van inhoudelijk commentaar onthouden.