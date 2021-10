Laatste onbewaakte spoorwegovergang van Hilversum verdwijnt: fietstunnel op komst

De afgelopen jaren gebeurde er meerdere ongelukken op de onbewaakte overgangen in Hilversum. In 2019 sloot de gemeente al de onbewaakte spoorwegovergang aan het Lambert Veenspad. Nu ligt er ook een uitgewerkt plan voor de Maartensdijkseweg.

Fietsers, voetgangers en dieren

Niet alleen fietsers kunnen gebruik maken van de tunnel. Ook voetgangers en ruiters - met paard aan de hand - kunnen veilig onder het spoor door. Verder zal het Goois Natuurreservaat van de tunnel gebruikmaken voor het vee, dat weidt in de gebieden aan beide kanten van de spoorlijn. En door het aanbrengen van een geleiding kunnen ook dieren zoals reeën, dassen en andere kleine zoogdieren van de ene naar de andere kant van het gebied.

Met de bouw van de tunnel is een bedrag van 2,2 miljoen euro gemoeid. Deze kosten zullen gelijk verdeeld worden tussen spoorbeheerder ProRail en de gemeente Hilversum. Op dit moment worden de nodige vergunningen aangevraagd.

Als alles volgens planning loopt, zullen er volgend jaar augustus enkele dagen geen treinen rijden op het traject Hilversum-Utrecht vanwege de werkzaamheden aan het project. Als er een kink in de kabel komt verschuift de bouw naar een jaar later. Eerder is het niet mogelijk om een treinvrije periode te krijgen.

Fietsrondje Hilversum

De Maartensdijkseweg maakt onderdeel uit van het fietsrondje Hilversum, een recreatief fietsrondje door de natuurgebieden om Hilversum. Aan de zuid-oostzijde van Hilversum ontbreekt er nu nog een schakel tussen de Huydecopersweg en de Maartensdijkseweg.

Met de bouw van de fietstunnel onder het spoor en het te realiseren fietspad in het Plan Huydecopersweg is er straks een mooie fietsverbinding tussen de Soestdijkerstraatweg en de Utrechtseweg.