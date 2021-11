Fransman (44) en Belg (20) opgepakt voor overval op waardetransport in Amsterdam-Noord

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De vrouw werd in haar huis in België aangehouden en de Fransman was onderweg toen hij werd aangehouden. Bij doorzoekingen zijn onder andere auto's en gegevensdragers in beslag genomen.

12 miljoen

De overval vond plaats bij Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan. In het waardetransport lag voor 67 miljoen euro aan edelmetalen. De overvallers sloegen uiteindelijk met 12 miljoen euro op de vlucht, waarbij snelheden tot 180 kilometer per uur werden gehaald.

De groep strandde in Broek in Waterland. Daar staken ze twee vluchtvoertuigen in brand. Een deel van hen sloeg op de vlucht in een Peugeot, maar die auto kon door een gepantserd politievoertuig van de weg worden gedrukt, waarna het groepje crashte in een tuin.

"Belt belt explosive"

De inzittenden renden vervolgens een weiland in, waar opnieuw een vuurgevecht uitbrak met de politie. In totaal hebben 31 politieagenten aangifte gedaan van bedreiging of poging tot moord. De officier van justitie beschrijft dat een van de overvallers ook dreigde met een bom.

"Zelfs nadat een verdachte is neergeschoten en een agent vraagt of hij gewond is, uit hij zich zeer dreigend door te zeggen "belt belt explosive." Hierop stort deze politieman zich boven op hem en na aftasten brengt hij uit: "No belt, no explosive." Deze agent heeft werkelijk gedacht dat hij op een verschrikkelijke manier aan zijn eind zou komen", zei de officier van justitie eerder.

Overlevering naar Nederland

Sinds eind mei zitten zes mannen tussen de 24 en de 44 jaar oud vast voor op verdenkingen van betrokkenheid bij de overval op het waardetransport. Drie van hen komen uit Frankrijk en twee uit België. Van een van de verdachten is de woonplaats onbekend. Een 47-jarige Fransman is tijdens de overval om het leven gekomen.

Nederland gaat de Belgische en Franse autoriteiten vragen om de overlevering van de twee nieuwe verdachten.

Bekijk hieronder een reconstructie van de overval