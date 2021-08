Overvallers waardetransport vandaag voor de rechter, Broekers hopen op flinke straf

Vandaag staan de verdachten van de overval op het waardetransport in Amsterdam-Noord in mei voor de rechter. Het gaat om een pro forma-zitting, waarin onder andere de verlenging van het voorarrest besproken gaat worden. NH Nieuws en AT5 zijn aanwezig bij de zitting om verslag te doen.

Zes verdachten moeten zich vandaag melden bij de rechter. Het gaat om mannen uit België en Frankrijk, tussen de 24 en 43 jaar oud. Zij worden ervan verdacht op 19 mei van dit jaar een poging gekwalificeerde doodslag (iemand doden om een strafbaar feit te verbergen) te hebben gedaan, en staan terecht voor 'diefstal met geweld in vereniging'.

De rechter heeft de hele dag uitgetrokken voor de behandeling van de zaak. Pro forma-zittingen duren normaal gesproken niet zo lang, maar door de omvang van de zaak, het grote aantal verdachten en het feit dat een groot deel vertaald zal moeten worden, gaat er waarschijnlijk meer tijd in zitten.

Edelmetaal

De overval vond plaats op 19 mei op een waardetransport bij Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord. De overvallers hadden zich goed voorbereid: vlak na het arriveren van het waardetransport, drongen de mannen met bivakmutsen het filiaal binnen. Medewerkers werden vastgebonden met tiewraps en de buit werd ingeladen in de auto's. Om mensen op afstand te houden, schoot een overvaller met een kalasjnikov in de lucht.

De overval liep uit tot een wildwest-achtervolging, die eindigde in een weiland in Broek in Waterland. Een zevende overvaller werd daar doodgeschoten door de politie, de andere zes werden gearresteerd. Volgens de politie werd bij de overval ongekend veel geweld gebruikt.

Nog niet alle puzzelstukjes

Eerder werd al bekend dat er mogelijk nog meer mensen betrokken waren bij de overval, maar dat zij nog niet teruggevonden zijn.

De politie zei na de overval dat waarschijnlijk de hele buit weer was teruggevonden, maar gisteren werd bekend dat dat niet zo blijkt te zijn. Ruim vier miljoen aan edelmetaal is nog steeds spoorloos, bleek uit stukken die nieuwssite NU.nl had ingezien.