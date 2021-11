West-Friesland NL V Beeld van 'Goede Mie' binnen een dag verwijderd: "Terroristisch gedachtegoed"

Met een shovel is het beeld van 'Goede Mie' vandaag weggehaald van de Rode Steen in Hoorn. Zaterdag plaatste Collectief Ondeugend in het geheim een beeld van de Leidse moordenares tegenover dat van J.P. Coen.

Het beeld van 'Goede Mie' werd door het collectief geschonken aan de gemeente.'In plaats van het beeld van J.P Coen op te blazen', zo is te lezen in een brief die ze aan de gemeente hebben gestuurd. Het beeld 'Goede Mie' is van een vrouw uit Leiden die in de 19e eeuw in zes jaar tijd rond de 65 buurtgenoten vergiftigde. 23 van hen overleden. In totaal werd ze verdacht van het vermoorden van meer dan honderd mensen. Een prima match met J.P. Coen, vindt het Collectief Ondeugend, dat naar eigen zeggen bestaat uit kunstenaars, filosofen en studenten.

Wie was Jan Pieterszoon Coen? J.P. Coen was een van de bekendste medewerkers van de VOC. Hij wordt gezien als de grondlegger van de Nederlandse heerschappij in de Indische archipel. Ook stichtte hij de handelspost Batavia. Hij wist een monopolie te verwerven in de specerijenhandel, maar op een zeer agressieve manier. Coen schuwde het niet bloed te vergieten om het handelsmonopolie te krijgen en de lokale bevolking te onderdrukken. Zo trok hij onder meer met een grote vloot ten strijde naar de Banda-eilanden. Daar vielen 15.000 doden. Minder dan duizend Bandanezen overleven de aanval en worden als slaven naar Batavia gebracht. Sinds 1893 staat er een standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn. Het idee komt van een oud-burgemeester. De discussie om het standbeeld woekert sindsdien al meer dan 100 jaar voort: voor de een is hij een oude held, voor de ander niets meer dan een moordenaar.

Dat er in de brief gedreigd wordt met het opblazen van het beeld van J.P. Coen schiet Marc van Dijk van de Realistische Partij in het verkeerde keelgat. Hij spreekt zelfs van 'terroristische dreiging'. In een brief aan de burgemeester uiten hij en zijn fractiegenoten hun zorgen en pleiten voor veiligheidsmaatregelen. Satire en uitlokking Het collectief heeft daar weinig boodschap aan en zegt: "Het is overduidelijk een grap, zoals het hele gebeuren van A tot Z satire en uitlokking is. Men moet wel zeer humorloos zijn om het hele gebeuren niet op zijn komische manier te waarderen, maar in plaats daarvan letterlijk te nemen. We gaan uit van de humor, onnadenkendheid en lachspier van de raadsleden in plaats van de letterlijkheid."