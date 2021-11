Eerste dag coronamaatregelen voor amateursportclubs: "Dit is nog wel te handhaven"

Nadat er werd aangekondigd dat er vanaf vandaag ook in de buitenlucht gecontroleerd moest worden op het coronatoegangsbewijs, zaten de sportclubs met de handen in het haar. Vanuit verschillende hoeken lieten sportclubs weten dat deze maatregel niet te handhaven was. Er zouden heel veel vrijwilligers geregeld moeten worden en het zou logistiek niet te organiseren zijn.

Bij voetbalclub WV-HEDW in Amsterdam-Oost zagen ze eveneens op tegen de maatregel: "We hebben 4 ingangen en die zouden we dan allemaal moeten bewaken, dat is niet te doen" vertelde voorzitter Ronald Nijssen afgelopen woensdag aan AT5/HN Amsterdam.

Als we nu, drie dagen later. langskomen bij Nijssen, is het optimisme wedergekeerd: "Ik ben heel erg opgelucht, want als het zo gebleven zou zijn als dat aanvankelijk de bedoeling was, dan was dit niet te handhaven geweest." Ook ziet hij dat de maatregelen die wel door zijn gevoerd, namelijk de controle op terrassen en kleedkamers, goed te regelen zijn en dat er geen bezwaar komt vanuit de bezoekers en sporters."Iedereen is heel braaf, er is hier geen enkel probleem."