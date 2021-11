Hovocubo trekt aan langste eind in stevige Hoornse zaalvoetbalderby tegen Veerhuys

Hovocubo heeft vanavond de Hoornse zaalvoetbalderby gewonnen tegen Veerhuys. Beide ploegen gaven elkaar tot aan de rust geen krimp, maar na de onderbreking maakte regerend landskampioen Hovocubo het verschil en werd er met 6-4 gewonnen.

Veerhuys - Hovocubo - NH Sport/Frank van der Meijden

Hovocubo keerde eerder deze week terug van een succesvolle Europese campagne in Bosnië. De ploeg van trainer Sander van Dijk plaatste zich aldaar voor de laatste zestien in de Champions League. Voorafgaand aan het duel was Van Dijk daarom ook benieuwd hoe zijn ploeg er fysiek en mentaal voor zou staan tegen stadsgenoot Veerhuys.

Hovocubo-trainer Sander van Dijk: "We waren vaak te nonchalant" - NH Sport/Frank van der Meijden

Vanaf het eerste fluitsignaal bood Veerhuys goed tegenstand en maakte ze het Hovocubo erg moeilijk. Hovocubo was vaak slordig en maakte veel overtredingen waar Veerhuys gunstig gebruik van wist te maken. Mede dankzij een benutte strafschop van David Albert in de slotfase van de eerste helft, was het verschil bij de rust maar één doelpunt in het voordeel van Hovocubo: 3-2.

Veerhuys-trainer Najib Taki: "Goed gevoel ondanks de nederlaag" - NH Sport/Frank van der Meijden

Na de onderbreking probeerde Veerhuys steeds vaker, door in plaats van de doelman met een extra veldspeler, druk te zetten op Hovocubo. Een aantal keren ging dit mis waardoor Hovocubo dankzij treffers van Karim Mossaoui en Hicham Aklalouch, uitliep naar een 5-2 voorsprong. In de slotfase scoorde Veerhuys nog twee keer maar verder dan de 6-4 eindstand kwam de ploeg van trainer Najib Taki niet meer.

Doelman Dave Stet: "Veerhuys heeft het ons knap lastig gemaakt" - NH Sport/Frank van der Meijden

Door de overwinning blijft Hovocubo gedeeld eerste in de eredivisie samen met FC Eindhoven. Beide ploegen wonnen al hun acht gespeelde wedstrijden. Veerhuys neemt de achtste plaats in op de ranglijst. Noord-Hollandse ploegen Ook de andere vier Noord-Hollandse ploegen in de eredivisie kwamen in actie. RKAV Volendam won vanavond van AGOVV met 4-2. Het Heerhugowaardse Marlène versloeg Groene Ster met ruime cijfers: 8-1. White Stones uit Egmond aan Zee zegevierde op bezoek bij ZVV Den Haag met 10-4. Ook Texel '94 kwam in actie. Zij gingen met 5-3 ten onder tegen Leekster Eagles.