Meer onderzoek naar gezondheidklachten vrouwen: "Handtekeningen stromen binnen"

Meer onderzoek naar (hormoongerelateerde) gezondheidklachten bij vrouwen en de oprichting van specialistische centra. Dat is het doel van de petitie die journaliste en oud-verpleegkundige Mirjam Kaijer dit weekend lanceerde nadat zij een boek schreef over onverklaarbare klachten bij vrouwen. Binnen één dag is de petitie ruim 2.700 keer ondertekend.

In haar boek komen diverse verhalen van ervaringsdeskundigen aan bod, hun verhalen onderbouwd door artsen. Na zelf jarenlang klachten te hebben gehad, werd het volgens Kaijer tijd om 'een lans te breken voor al die vrouwen die hetzelfde meemaken." Daarom heeft ze dit weekend een petitie opgezet. En roept zij vrouwen op om hun verhalen te delen. Mirjam: "De handtekeningen blijven maar binnenkomen, het gaat heel hard. Er komen veel reacties binnen van vrouwen die hun verhaal willen doen. Vaak schrijnende voorbeelden, het is om boos van te worden." Allemaal vrouwen die volgens haar te maken hebben met de 'historische last'. Daarmee doelt zij op hoe de gezondheidszorg zich van oudsher ontwikkeld heeft, gericht op de man. Onderzoek vrouwenlichaam Er is volgens Kaijer dan ook een grote roep naar meer genderspecifieke zorg. Uit gesprekken met artsen en ervaringsdeskundigen, concludeert ze dat er te weinig onderzoek wordt gedaan naar het vrouwenlichaam waardoor veel hormoongerelateerde klachten niet worden herkend. Zo zou 75 procent van de patiënten met een schildklierafwijking, reuma of ander auto-immuunziekte vrouw zijn. En krijgen vrouwen twee keer zo vaak een depressie, hebben vaker chronische ziektes, bezoeken vaker de huisarts en weet men niet goed de oorzaak daarvan. 40 duizend handtekeningen Volgens Kaijer verdient ieder verhaal van vrouwen - jong tot oud - een podium. Door de verhalen te bundelen, wil ze deze uiteindelijk overhandigen aan de Tweede Kamer. Daar zijn wel 40 duizend handtekeningen voor nodig. Kaijer: "We willen het op de politieke agenda zetten zodat er gespecialiseerde centra voor vrouwen komen, cyclus- en hormonaal gerelateerd zodat vrouwen beter gehoord worden. Want onderaan de streep weten we nog heel weinig van het vrouwenlichaam. Ik denk dat hulpverleners ook veel vaker moeten zeggen, 'we weten het niet', in plaats van het als burn-out te benoemen of medicatie voor te schrijven."