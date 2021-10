Sensationele Irene Schouten verpulvert ook baanrecord op 5.000 meter in Thialf

Irene Schouten heeft op de NK afstanden goud gewonnen op de 5.000 meter. De 29-jarige schaatsster uit Hoogkarspel reed in 6 minuten, 45 seconden en 69 honderdsten naar de overwinning wat een nieuw baanrecord betekende.

Gisteren reed Schouten ook al het baanrecord in Thialf aan flarden op de 3.000 meter. De West-Friese scherpte de tijd in Heerenveen toen aan naar 3.54,59. Het record op de 5.000 meter stond nog op naam van Esmee Visser uit Beinsdorp (6.47,47).

Schouten verraste vorig jaar al door nationaal kampioene te worden op de 3.000 en 5.000 meter. Dat kunststukje herhaalt de schaatsster nu opnieuw in het jaar van de Olympische Winterspelen, die over een paar maanden in Peking op het programma staat.