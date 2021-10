Irene Schouten blijft Nederlandse kampioene op de 3000 meter na baanrecord

Irene Schouten heeft zaterdagmiddag haar Nederlands kampioenschap op de 3000 meter geprolongeerd in Thialf. De 29-jarige schaatsster uit Hoogkarspel was met overmacht de snelste.

De West-Friese schaatste naar een baanrecord in 3.54,59. Regerend wereldkampioene Antoinette de Jong werd tweede op ruim zes seconden van Schouten. Vorig jaar werd ze voor het eerste Nederlands kampioene op de 3000 meter.

Schouten is goed begonnen aan het nieuwe schaatsseizoen. Vorige week won de schaatsster de marathon op de Jaap Edenbaan in Amsterdam en vrijdag werd ze vierde op de 1500 meter. Daarmee plaatste ze zich voor de wereldbekerwedstrijden in Polen, Noorwegen, de Verenigde Staten en Canada. Zondag probeert de West-Friese haar titel op de 5000 meter ook te prolongeren.

Bekijk hieronder het interview van Schouten met de NOS.