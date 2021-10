Wereldbekertickets voor schaatsers N'tab, Scheperkamp en Schouten

Het schaatsseizoen is vandaag officieel begonnen met de NK Afstanden. In Heerenveen wisten Dai Dai N'tab en Merijn Scheperkamp zich op de 500 meter te verzekeren van wereldbekerwedstrijden. Bij de vrouwen plaatste Irene Schouten zich op de 1500 meter.

N'tab, die de afgelopen twee jaar de beste was op deze afstand, begon niet geweldig. Op de eerste 500 meter werd de Amsterdammer vierde met 35,12. In de tweede omloop ging het een stuk beter en noteerde hij de derde tijd: 34,92. In het algemeen klassement bleek dat goed voor de zilveren medaille. Kai Verbij won beide afstanden en werd Nederlands kampioen.

Voor Hilversummer Scheperkamp leek het uit te draaien op een teleurstelling. De 21-jarige sprinter werd gediskwalificeerd op de eerste 500 meter vanwege twee valse starts. Hij herstelde zich echter geweldig met de derde tijd van de dag in de tweede heat: 34,82. Daardoor mag ook bij meedoen aan de wereldbekers in Polen, Noorwegen, Verenigde Staten en Canada.

Schouten

Op de 1500 meter bij de vrouwen ging de nationale titel naar Antoinette de Jong. Zij troefde Ireen Wüst en Jutta Leerdam af. Schouten uit Hoogkarspel werd vierde op minder dan een seconde van De Jong. De top vijf plaatste zich voor de wereldbekerwedstrijden.